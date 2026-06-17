81% жителей Самары успевают за рабочий день сделать все запланированные дела

Среди опрошенных со средним профессиональным образованием все дела успевают сделать 86%, с высшим – 75%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

81% самарцев успевают завершить все дела за рабочий день, а 12% – нет. Кто не укладывается, ссылаются на отвлекающих коллег, постоянный поток новых задач и срочные поручения. Женщины чаще мужчин справляются вовремя: 83% против 79%. Таковы результаты опроса SuperJob.

«Самые собранные – PR-менеджеры, системные администраторы и медсестры: по 89% из них все успевают. Высокие результаты у администраторов и экономистов (по 85%), секретарей и продавцов (по 83%), водителей (82%), врачей и менеджеров по работе с клиентами (по 80%). А вот аналитики (74%), дизайнеры и HR-специалисты (по 76%), инженеры и кладовщики (по 77%), IT-специалисты (78%) реже других укладываются в график», – рассказали аналитики сервиса.

Среди опрошенных со средним профессиональным образованием все дела успевают сделать 86%, с высшим – 75%. Самый высокий уровень продуктивности – у респондентов с доходом от 100 до 150 тысяч рублей (88%).

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