Кинотеатр находится у Ладьи. Фото: Самарская набережная

В Самаре опубликовали расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» на набережной с 17 по 22 июня. Об этом сообщили в официальном сообществе Самарской набережной.

В среду, 17 июня, можно будет посмотреть «И на камнях растут деревья» (17.30 – 19.45), «Там, где сердце» (20.00 – 22.20). В четверг, 18 июня, покажут «Человек. Ракета. Полет двух сердец» (18.00 – 18.30), «Весна на Заречной улице» (18.40 – 20.10), «Временные трудности» (20.20 – 21.50).

В пятницу, 19 июня, запланированы к показу «Берегись автомобиля» (17.30 – 19.05), «5 сантиметров в секунду» (19.15 – 20.15), «Метро» (20.20 – 22.35). В субботу, 20 июня, зрители увидят на экране «Три тополя на плющихе» (17.00 – 18.20), «Закусочная на колесах» (18.30 – 20.20), «Иллюзия обмана 2» (20.30 – 22.30).

В воскресенье, 21 июня, к просмотру доступны: «Белоснежка и семь гномов» (16.30 - 17.55), «Приключения Буратино» (18.05 - 20.15), «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра» (20.30 - 22.20). В понедельник, 22 июня, включат «Алексеевские журавли» (17.30 – 17.45), «Блиндаж» (18.00 – 20.00), «Семь верст до рассвета» (20.10 – 21.55)

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