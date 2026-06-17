В Самаре 32 улицы продолжают оставаться без воды из-за ремонта водовода

К улице Бакинской, 27 привезли два Бойлера, еще один расположили на улице Медицинской, 4. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 16 июня в Куйбышевском районе Самары начали ремонтно-восстановительные работы на водоводе. Из-за этого на 32 улицах отключили холодное водоснабжение. Об этом сообщает администрация Самары. Работы планировалось завершить до 08:00 17 июня, но, как сообщает «РКС-Самара», они продолжатся в течение дня.

На улице Бакинской, 27 привезли два бойлера, еще один установили на улице Медицинской, 4. Сейчас ХВС отсутствует на улицах: Зеленая, 4–25, Кишиневская, 1–24, Калининградская, 1–52, Стадионная, 1–14, Грозненская, 1–42, Фасадная, 1–28. Также отключения затронули адреса по улице 40 лет Пионерии, 15–24, Пугачевский тракт, 8–80, Рижская, 1–9, переулок Строителей, 1–13, Молдавская, 1–24, Нефтяников, 2–51.

Без холодной воды также остаются: переулок Торговый, 1–28, переулок Долотный, 4–16, переулок Ново-Молодежный, 1–11, Придорожная, 5–17, Медицинская, 1–17, Бакинская, 5–40, Эльтонская, 4–8, Трубная, 1–53, Ржевская, 1–37. Кроме того, в списке: Олонецкая, 1–29, Вологодская, 1–15, Боровая, 4–30, Опорная, 1–13, Собинская, 1–25, Ляпиговская, 1–9, Фестивальная, 1–6, Восковая, 3–7, Ковровская, 4–10, Арбатская, 1–9 и Заводская, 1–5.

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