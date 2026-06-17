Минстрой Самарской области: «У нас остается пять недостроев»

В регионе пытаются решить проблему обманутых дольщиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области остается еще пять проблемных объектов, которые числятся в региональном реестре недостроев. Об этом рассказывал министр строительства региона Александр Фомин на радио «КП-Самара».

«Есть также несколько потенциальных объектов в полупограничном состоянии, которые мы держим на личном контроле. Всего около 389 обманутых дольщиков ждут свое жилье. Около 200, скорее всего, получат квартиры до конца 2026 года», – сказал глава Минстроя Самарской области.

В 2025 году один из объектов с обманутыми дольщиками получил разрешение на строительство, субсидии по второму объекту были доведены до фонда. Напомним, в Самаре продолжаются судебные разбирательства по поводу недостроя на ул. Максима Горького.

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