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НовостиОбщество17 июня 2026 8:38

Как гарантированно поступить в вуз или колледж в 2026 году в Самаре

Эксперты на круглом столе в медиацентре «КП» помогут выстроить пошаговый путь от абитуриента к студенту
Елена ЧЕЧЕНИНА
Эксперты на круглом столе в "КП" расскажут о том, как гарантировано получить место в учебное заведение

Эксперты на круглом столе в "КП" расскажут о том, как гарантировано получить место в учебное заведение

Фото: архив КП.

18 июня в медиацентре «КП Самара» пройдет круглый стол, посвященный особенностям вступительной кампании в вузы и ссузы в 2026 году. Эксперты обсудят самые актуальные вопросы и помогут выстроить оптимальную стратегию для абитуриентов с самыми разными ситуациями.

Как работает система приоритетов при поступлении в вуз? На что обратить внимание абитуриентам с баллами ниже 60–70, которые очевидно не пройдут на бюджет - стоит ли идти сразу «в коммерцию» или лучше взять год перерыва и пересдать ЕГЭ? Чем отличаются по качеству и цене очно-заочное, вечернее, заочное обучение? Как поступить в колледж при вузе, есть ли гарантии дальнейшего поступления в университет? Как перейти с коммерческого обучения на бюджет внутри вуза?

Эту и другие вопросы обсудят представители министерства науки и высшего образования Самарской области, Самарского университета им. Королева, Самарского государственного экономического университета, Поволжского государственного университета сервиса, Росдистанта - представительства Тольяттинского государственного университета в городе Самара, Поволжского государственного колледжа, Самарского государственного колледжа.

Самая интересная информация по итогам круглого стола будет опубликована в статье на сайте «КП».