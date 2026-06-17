LADA, Kia и Hyundai стали самыми популярными в трейд-ине Самарской области

В модельной линейке LADA уверенно первенствует Granta – 38% от всех сдаваемых машин бренда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным Авито Авто, в 2026 году самой популярной маркой среди сдаваемых в трейд-ин автомобилей в Самарской области стала LADA – 30% от общего объема. На втором месте расположилась Kia (9%), на третьем – Hyundai (7%). В десятку также вошли Renault (7%), Nissan (5%), Chevrolet (4%), Volkswagen (4%), Skoda (3%), Haval (3%) и Chery (3%).

«Трейд-ин традиционно остается основным каналом пополнения дилерских складов. «Выкуп с улицы» напрямую зависит от ключевой ставки – ее снижение постепенно оживляет этот сегмент», – пояснил руководитель бизнес-направления «Автохаб» сервиса Николай Дробушевич.

В модельной линейке LADA уверенно первенствует Granta – 38% от всех сдаваемых машин бренда. За ней следуют Vesta (26%), Kalina (12%), XRAY (7%) и Priora (6%). У Kia доминирует Rio (42%), затем Sportage (17%), Ceed (12%), Cerato (9%) и Soul (6%). У Hyundai бестселлером стал Solaris (41%), следом идет Creta (21%).

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