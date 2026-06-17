В Самаре пройдет кастинг на конкурс «Мисс Офис»

В проекте оценивается не только красота участниц, но и деловые качества, сообразительность, умение презентовать себя и свою компанию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

4 июля в Самаре пройдет кастинг 17-го сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис». В нем могут принять участие офисные сотрудницы местных компаний, а также владелицы собственного бизнеса от 20 до 35 лет. Главный приз составляет 3 000 000 рублей, титул и рекламный контракт с тремя российскими брендами.

«В проекте оценивается не только красота участниц, но и деловые качества, сообразительность, умение презентовать себя и свою компанию. Его финалистки занимают самые разные должности: маркетологи и инженеры, экономисты и офис-менеджеры, руководители отделов и гендиректора», – анонсируют организаторы.

Победительница кастинга получит шанс представить город в полуфинале. По итогам всех кастингов отберут 130 участниц для интернет-голосования, затем 30 финалисток пригласят в Москву на финальное шоу. Подать заявку можно до 3 июля

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