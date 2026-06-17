ХК «Лада» выплатил долги игрокам и сотрудникам

Сейчас клуб ведет диалог с партнерами. Фото: ХК "Лада"

ХК «Лада» погасил задолженность по заработным платам и бонусам перед спортсменами и административными сотрудниками. Об этом сообщили в самарском хоккейном клубе.

«Мы выполнили финансовые обязательства по контрактам. Это принципиальная позиция руководства ХК, демонстрирующая ответственность перед командой и болельщиками. Процесс был запущен благодаря стратегическому инвестору и поддержке правительства Самарской области», – рассказали в пресс-службе.

Сейчас клуб ведет диалог с партнерами. Эта совместная работа предусматривает урегулирование финансовых отношений. Напомним, денежные проблемы в ХК «Лада» возникают регулярно. Еще в 2024 году губернатор поручал разобраться с долгами по зарплатам. В 2026-м клуб снова испытал трудности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал