В Самарской области врачи-офтальмологи помогают ветеранам СВО

Глазное протезирование помогает не только восстановить внешний вид, но и значительно улучшить качество жизни. Фото: Минздрав Самарской области

В Самарской области 9 ветеранов специальной военной операции бесплатно прошли реабилитацию у врачей-офтальмологов и прошли установку глазных протезов. Глазное протезирование помогает не только восстановить внешний вид, но и значительно улучшить качество жизни. Об этом сообщает минздрав Самарской области.

«У нас работает в штате замечательные художник-протезист, врач-офтальмолог и медсестра, которые находят индивидуальный подход к каждому бойцу. Наши результаты и качество жизни пациентов подтверждают эффективность этой работы», - рассказала главный врач больницы имени Ерошевского Ольга Павлова.

Эту программу запустили в регионе в 2025 году, за это время врачи помогли двум десяткам пациентов.

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