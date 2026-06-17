В Самаре на Ново-Садовой столкнулись Geely и Porsche

Машина влетела в бордюр, снесла дорожный знак Фото: ГУ МВД по Самарской области

Днем 16 июня в Самаре на регулируемом перекрестке пересечении улицы Ново-Садовой и 5-й просеки столкнулись два автомобиля. В результате дорожного происшествия два человека получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

«42-летний водитель за рулем Geely Emgrand на перекрестке не уступил дорогу Porsche Macan. После удара машина влетела в бордюр, снесла дорожный знак и врезалась в световую опору», — рассказали в ведомстве.

Авария произошла в 15:20. Вторым автомобилем управлял 30-летний мужчина. Из-за сильного удара водителю Geely потребовалось лечение в больнице. Его 47-летний пассажир также пострадал, но ему назначили домашнее лечение. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали случившегося.

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