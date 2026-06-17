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НовостиПроисшествия17 июня 2026 11:08

Житель Самарской области сломал кости приятелю во время пьяной ссоры

В Самарской области мужчину отправили в колонию за избиение друга в селе Новое Усманово
Елизавета ЖИРНОВА
В ходе спора он начал бить знакомого руками

В ходе спора он начал бить знакомого руками

Суд вынес приговор 29-летнему жителю Самарской области. В Камышлинском район в сентябре 2025 года мужчина жестоко избил своего знакомого во дворе дома на улице Школьной. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«Житель села Новое Усманово находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе спора он начал бить знакомого по лицу и телу. Травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью», — пояснили в пресс-службе ведомства.

За это преступление мужчине назначили один год лишения свободы. Срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживала районная прокуратура.

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