Житель Самарской области сломал кости приятелю во время пьяной ссоры

В ходе спора он начал бить знакомого руками

Суд вынес приговор 29-летнему жителю Самарской области. В Камышлинском район в сентябре 2025 года мужчина жестоко избил своего знакомого во дворе дома на улице Школьной. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«Житель села Новое Усманово находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе спора он начал бить знакомого по лицу и телу. Травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью», — пояснили в пресс-службе ведомства.

За это преступление мужчине назначили один год лишения свободы. Срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживала районная прокуратура.

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