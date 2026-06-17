Эта акция дает возможность через личные встречи и истории защитников передать подрастающему поколению ценности, которые лежат в основе единства нашего общества.

Самарская область присоединилась к патриотической акции «Служу Отечеству». Главные герои – ветераны и участники специальной военной операции. Она направлена на воспитание молодежи через истории ветеранов СВО. Так, на площадке исторического парка «Россия – Моя история» перед школьниками региона выступит Герой России Максим Девятов.

«Эта акция дает возможность через личные встречи и истории защитников передать подрастающему поколению ценности, которые лежат в основе единства нашего общества. Такой открытый диалог востребован. Школьники и студенты по всей России хорошо воспринимают рассказы героев, дают живой отклик», – рассказала председатель фонда Анна Цивилева.

Акция проводится с 2024 года, за это время состоялось порядка 1300 встреч, лекторами выступили более 300 ветеранов СВО

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