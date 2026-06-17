Павел Сещенко стал директором по коммуникациям «Крыльев Советов»

Руководство клуба провело изменения в медиаблоке. Фото: ПФК «Крылья Советов»

Новым директором по коммуникациям «Крыльев Советов» назначили Павла Сещенко, он будет руководить медиаблоком и координировать его совместную работу с другими отделами. Об этом сообщили в самарском футбольном клубе.

«В «Крыльях» сильная медиаслужба, в ней работают талантливые и опытные специалисты. Мы рады, что нам удалось укрепить нашу команду. У Павла Сещенко богатый профессиональный опыт на стыке спорта, госслужбы и медиа, широкий круг компетенций и высокая репутация в профессиональном сообществе», – сказал генедиректор «КС» Тархан Джабраилов.

До назначения на должность в футбольный клуб Сещенко работал в управлении пресс-службы губернатора Самарской области, минспорта региона и др. Также он участвовал в организации и проведении крупных федеральных и международных мероприятий, в том числе чемпионата мира по футболу-2018.

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