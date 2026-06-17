С начала 2026 года жители Самары бесплатно получили 350 пожарных извещателей

Пожарные извещатели – надежные помощники в обеспечении пожарной безопасности. Фото: администрация Самары.

В Самаре с начала 2026 года жителям передали более 350 пожарных извещателей. Их бесплатно получили многодетные семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении и льготники. Об этом сообщает администрация Самары.

«Пожарные извещатели фиксируют появление дыма на ранней стадии, задолго до возникновения открытого огня. Благодаря этому у людей появляется драгоценное время, чтобы принять меры – локализовать возгорание или эвакуироваться, а значит, спасти жизни», – рассказала заместитель главы города Ольга Слесарева.

В этом году для жителей города закупили 660 извещателей. Их выдают с 2021 года. За это время датчики бесплатно получили около 8 тысяч человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал