Самарцам напомнили про важность питьевого режима в жару

Классические 8 стаканов в день или 2 литра воды – это ориентировочная норма. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Летом, когда на улицах стоит жара, важно не забывать придерживаться питьевого режима. Лучше всего с утолением жажды и восполнением водного баланса справляется чистая негазированная питьевая вода, а лечебную минеральную стоит пить только по показаниям врача в умеренных количествах. Об этом сообщает минздрав Самарской области.

«Классические 8 стаканов в день или 2 литра воды – это ориентировочная норма. Но нужно учитывать вес тела, возраст, пол, уровень физической активности, температуру воздуха, влажность и особенности здоровья. Пить стоит равномерно в течение дня. Избыток воды за короткий срок может нарушить электролитный баланс и ухудшить состояние. Первый стакан воды стоит пить за 20–30 минут до еды компенсирует ночные потери и помогает пищеварению, а второй – через 1–1,5 часа после еды», – рассказали в ведомстве.

Наряду с водой полезны некрепкий травяной или зеленый чай, компоты без сахара, морсы и бульоны. А вот сладкие газированные напитки и пакетированные соки лучше ограничить из-за избытка сахара и калорий. От алкоголя в жару стоит отказаться совсем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал