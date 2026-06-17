Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-4 кредитных карт с длинным льготным периодом

Фото: пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в подборку кредитных карт с бесплатным обслуживанием и доставкой, а также с льготным периодом до 120 дней. В исследовании, представленном Банки.ру, рассматривались предложения российских банков на 27.05.2026 г.

«120 дней на максимум» – флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, которую можно получить в день заявки, сразу после подписания документов.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 июня 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1150 банкоматов.

ИНН0274062111

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