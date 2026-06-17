Жительница Тольятти оформила доли в квартире на детей после проверки прокуратуры

Право собственности на доли в квартире официально зарегистрировано за детьми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти прокуратура добилась восстановления прав несовершеннолетних на имущество. Местная жительница Комсомольского района при покупке квартиры использовала средства материнского капитала, но не оформила доли на своих четверых детей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Женщина приобрела жилье в ипотеку в 2019 году после рождения двух старших дочерей. Однако законные интересы детей не были соблюдены. В надзорный орган за защитой прав несовершеннолетних обратились отцы детей, после чего направили исковое заявление в суд», — уточнили в ведомстве.

Исковые требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме. Сотрудники органов соцзащиты и многофункционального центра оказали помощь в исполнении решения суда. На данный момент право собственности на доли в квартире официально зарегистрировано за детьми в установленном порядке.

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