В Тольятти провели учения по эвакуации в детских лагерях

Тренировки прошли без паники, организованно Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Сотрудники отдела надзорной деятельности Тольятти организовали тренировочные эвакуации в местных детских оздоровительных лагерях. Учения прошли на базе пансионатов «Звездный» и «Радуга», центра «Гранит» и спортивной базы «Плес». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

«Учебные эвакуации — ключевой элемент безопасности в детских учреждениях. Они позволяют отработать быстрые и слаженные действия при возникновении угрозы. Проверили, как организован выход людей из зданий и как проходит проверка присутствия всех участников после эвакуации. Тренировки прошли без паники и организованно», — отметили в ведомстве.

После завершения эвакуации сотрудники МЧС провели для участников инструктажи по пожарной безопасности и правилам поведения на воде.Также наглядно продемонстрировали, как пользоваться порошковым огнетушителем, и раздали памятки о порядке действий в чрезвычайных ситуациях.

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