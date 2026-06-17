3000 кг вещей собрали участники акции «Зеленый лук» на благотворительность и переработку

С 26 марта по 31 мая 2026 года в России прошла масштабная экологическая акция «Зеленый лук». Корпоративный проект, меняющий отношение к осознанному потреблению, организовал Сбер.

К акции присоединились НКО, волонтерские центры, администрации городов, образовательные учреждения (вузы и ссузы), корпоративные клиенты банка, экоцентры и творческие студии. Вместе участники собрали свыше 3000 кг (больше 12 000 единиц) одежды, текстиля и других вещей — их направили на благотворительную помощь нуждающимся или переработку.

Во время акции прошли благотворительные ярмарки с изделиями от социальных предпринимателей и благотворительных фондов, свопы (обмен одеждой, книгами, растениями), мастер-классы по апсайклингу, на которых из старых вещей создавали новые стильные аксессуары и предметы гардероба, консультации стилистов и просветительские встречи с учеными. Всего провели больше 100 разных активностей.

В Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Иркутске состоялись модные показы, объединившие сотрудников банка, студентов и воспитанников подшефных детских учреждений. Юные дизайнеры представили более 150 эксклюзивных образов, созданных во время мастер-классов. На подиуме можно было увидеть платья из старых перчаток, корсеты из пожелтевших страниц журналов и другие смелые творения. В Волгограде участники проекта рисовали на холстах из переработанных материалов, устроив настоящий творческий перформанс. А в Мурманске состоялся премьерный показ экомультфильма, созданного детьми сотрудников банка.

«В первом «Зелёном луке» участвовали всего 300 человек, а теперь он превратился во всероссийское корпоративное движение и объединил более 8000 сотрудников и 43 партнерские организации в 11 городах страны — от Москвы до Владивостока. Акция наглядно показала, что осознанное потребление может быть модным, творческим и увлекать даже тех, кто раньше не интересовался экологией», - сказала вице-президент по устойчивому развитию Сбербанка Марина Булова.

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