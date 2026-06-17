Лесовод из Самарской области представила исследование на всероссийском конкурсе

Всего на конкурс поступило более 120 работ из 46 регионов страны Фото: минприроды Самарской области

Представительница Самарской области Анастасия Сальникова из школьного лесничества «Юный эколог» села Богатое вошла в число финалистов всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Школьница успешно защитила исследовательскую работу о видовом разнообразии грибов трутовиков, произрастающих в лесном массиве Бузулукского бора. Об этом рассказали в минприроды Самарской области.

«Всего на конкурс поступило более 120 работ из 46 регионов страны. Подготовка проектов в Самарской области ведется системно: под руководством сотрудников лесного хозяйства ребята изучают основы таксации, правила лесовосстановления и методы борьбы с болезнями деревьев», — говорится в сообщении.

В регионе действуют 37 школьных лесничеств, где занимаются 728 детей. Победители отборочных этапов готовятся представить область во всероссийском детском центре «Орленок» с 23 июня по 13 июля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал