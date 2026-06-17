В Самаре обсудили безопасность детей и борьбу с подростковой преступностью

Рассмотрели вопросы профилактики правонарушений среди подростков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре под руководством заместителя Председателя СК РФ Елены Леоненко прошло оперативное совещание. Участники встречи, включая руководителей СУ по Самарской и Нижегородской областям, Башкортостану, Татарстану и Пермскому краю, рассмотрели вопросы профилактики правонарушений среди подростков и обеспечения их безопасности. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Необходимо принимать системные меры для обеспечения безопасности детей в местах их отдыха и в общественных пространствах. Важно усилить адресную профилактическую работу с подростками, склонными к деструктивному поведению, и наладить конструктивное взаимодействие с профильными комиссиями для выявления семей, находящихся в зоне риска», — подчеркнула Елена Леоненко.

На совещании отметили рост преступлений с использованием информационных технологий, совершаемых подростками или в отношении них. Отдельное внимание уделили вопросам обеспечения жильем детей-сирот, предотвращению случаев травматизма и гибели несовершеннолетних, а также борьбе с налоговыми преступлениями. Заместитель главы ведомства потребовала от коллег строгого соблюдения прав детей при расследовании уголовных дел и оперативного реагирования на нарушения.

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