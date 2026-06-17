В Самаре временно ограничили подачу горячей воды для проверки теплосетей

Жители более 50 улиц Самары временно остались без горячей воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители более 50 улиц Самары временно остались без горячей воды. Ограничения ввели до 30 июня для проверки надежности оборудования Центральной отопительной котельной, сообщает администрация Самары.

«Просим самарцев соблюдать меры безопасности: не приближаться к трубопроводам, не парковать машины на люках и не заходить за ограждения в зонах проведения работ», — говорится в сообщении.

В рамках диагностики энергетики проверяют сети под повышенным давлением, чтобы выявить и заменить слабые участки. Под отключение также попали социальные учреждения на 29 улицах города.

В зону ограничения вошли дома по улицам Авроры, Антонова-Овсеенко, Артемовской, Аэродромной, Балаковской, Блюхера, Бобруйской, Высоковольтной, Гагарина, Гаражной, Гастелло, Гая, Дыбенко, Ерошевского, Загорской, Запорожской, Ивана Булкина, Корабельной, Лукачева, Мичурина, Мориса Тореза, Московскому шоссе, Отважной, Партизанской, Перекопской, Печерской, Победы, Подшипниковой, Промышленности, Революционной, Санфировой, Саранской, Советской Армии, Сорокина, Съездовской, Уссурийской, Энтузиастов, Ялтинской, а также по проспекту Карла Маркса, 3-му и 4-му проездам, проезду 9 Мая, проезду Георгия Митирева, Южному проезду, Канатному, Брусчатому, Можайскому, Измайловскому переулкам и переулку Карякина.

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