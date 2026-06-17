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НовостиОбщество17 июня 2026 17:07

Более 400 жителей Самарской области сдали кровь во Всемирный день донора

Самарская областная станция переливания крови отметила вклад доноров в спасение жизней
Елизавета ЖИРНОВА
Для участников организовали праздничную программу Фото: минздрав Самарской области

Для участников организовали праздничную программу Фото: минздрав Самарской области

Более 400 жителей Самарской области сдали кровь 15 июня. Мероприятия прошли во всех отделениях областной клинической станции переливания крови и были приурочены ко Всемирному дню донора, сообщает минздрав региона.

«В этот день 421 человек безвозмездно сдал кровь и ее компоненты, что позволило заготовить 190 литров жизненно важного материала для медицинских организаций региона. Ежегодно кровь сдают более 30 тысяч человек, благодаря чему 64 медицинские организации получают необходимые компоненты для спасения пациентов», — говорится в сообщении.

Для участников организовали праздничную программу с беспроигрышной лотереей и памятными сувенирами. В рамках торжественной части десять жителей региона получили знаки «Почетный донор России» за значительный вклад в развитие донорства. Их также отметили благодарственными письмами от администрации станции.

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