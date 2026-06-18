В Самаре жители предпочитают ходить в гости, а не принимать гостей у себя

22% опрошенных отметили проблемы со сном Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре изучили предпочтения жителей в вопросах гостеприимства. Согласно результатам опроса, 36% самарцев больше любят сами посещать другие дома, чем принимать гостей у себя. При этом 20% участников исследования стараются максимально ограничить количество визитов в свое жилье, а 45% испытывают сильный стресс, если гости остаются с ночевкой, сообщает Level Group.

«Прием гостей часто становится для жителей серьезным испытанием из-за бытовых ограничений. Люди ценят личное пространство и спокойный режим, который нарушается в присутствии посторонних, особенно в условиях небольших квартир», — говорится в сообщении.

Главными раздражающими факторами жители региона назвали отсутствие отдельной комнаты для визитеров (26%), нехватку рабочего пространства (29%) и сложности с доступом в ванную по утрам (14%). Кроме того, 22% опрошенных отметили проблемы со сном, а 9% заявили о срыве личных планов.

По данным компании, хотя 55% самарцев имеют гостевую комнату, остальные вынуждены использовать для размещения спальни или гостиные. При этом 96% участников опроса признались, что их жилье требует ремонта, и 56% планируют заняться обновлением дома в текущем году.

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