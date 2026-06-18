В Самаре водитель Kia Rio сбил женщину на улице Революционной

Медики назначили амбулаторное лечение Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре произошло ДТП 16 июня около 18:55 38-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Rio, двигался по улице Гаражной со стороны улицы Революционной. В Октябрьском районе при повороте на прилегающую территорию в районе дома 70Е водитель нарушил правила дорожного движения и сбил 32-летнюю женщину, которая переходила дорогу справа налево по ходу движения машины, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель проявил невнимательность при выполнении маневра и не уступил дорогу пешеходу, что привело к наезду», — говорится в сообщении.

В результате аварии пострадавшая женщина получила травмы. Медики осмотрели ее и назначили амбулаторное лечение.

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