Накануне Дня медика «Крылья Советов» сыграли с врачами в Самаре

Такие товарищеские матчи хотят проводить ежегодно и сделать традицией Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

В Самаре накануне Дня медицинского работника состоялся товарищеский футбольный матч между «Крыльями Советов» и сборной врачей, в которую вошли травматологи, анестезиологи, хирурги и другие специалисты. Игра прошла на клубной базе «КС».

«Игроки обеих команд продемонстрировали боевой настрой и командный дух», – отметила пресс-служба минздрава Самарской области.

После матча гендиректор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов вручил подарки участникам, а капитану сборной врачей Александру Резниченко передал мяч. Такие товарищеские матчи хотят проводить ежегодно и сделать традицией.

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