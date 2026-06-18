За сутки вода в главное реке губернии стала заметно прохладнее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области держится дождливая погода, и на этом фоне вода в водоемах региона становится прохладнее. Можно ли сейчас купаться? Рассказываем про температуру воды в Волге в Самарской области по состоянию на 18 июня 2026 года.

За сутки вода в главное реке губернии стала заметно прохладнее. В Самаре ее температура опустилась до +20 градусов, хотя еще накануне она составляла +21 градус. В Тольятти температура воды в Волге опустилась до +21 градуса, что на два градуса холоднее, чем было вчера.

Самая теплая вода в Волге сейчас у берегов Сызрани – она немного не дотягивает до отметки +22 градуса.

Ранее в Самарской области опубликовали официальный список пляжей, где купание разрешено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал