Самолеты между Самарой и Турцией станут чаще летать с 28 июня

С 28 июня рейсы из Самары в Анталью будут выполняться по два раза в неделю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самолеты станут чаще летать между Самарой и Турцией. Из-за высокого спроса на этом направлении решили ввести дополнительные регулярные рейсы. Выполнять их будет компания «Аэрофлот».

По информации авиаперевозчика, увеличится частота полетов из Самары в Анталью. С 28 июня по 11 октября 2026 года будут выполняться по два рейса в неделю: по четвергам и воскресеньям. Как пишет oboz.info, в перевозке пассажиров задействуют лайнеры Airbus A320 в компоновке «Эконом» и «Бизнес».

Напомним, в мае из Самары запустили прямые рейсы в столицу Карелии — в Петрозаводск. Полеты выполняются два раза в неделю: по средам и воскресеньям.

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