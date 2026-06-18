Серия магнитных бурь ожидает самарцев до конца июня

Магнитная буря продержится в регионе до 28 июня включительно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

До конца июня на Самарскую область обрушится серия магнитных бурь, которая продлится девять дней. По данным сервиса my-calend.ru, слабая геомагнитная буря силой в три балла начнется вечером 20 июня. К вечеру 22 июня индекс геомагнитных возмущений вырастет до четырех баллов, что соответствует малой буре.

«В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость», – предупреждают синоптики.

Магнитная буря продержится в регионе до 28 июня включительно, но в последний день ее сила снизится до трех баллов. Метеочувствительным самарцам советуют в это время не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

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