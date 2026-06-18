В Самарской области пресекли около 800 нарушений миграционного законодательства

О всех нарушениях жители могут сообщить по номеру 112 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 по 10 июня на территории Самарской области прошел первый этап оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». В рейдах участвовали сотрудники областного МВД, ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии. По итогам проверок правоохранители пресекли около 800 правонарушений в миграционной сфере, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«В ходе рейдов полиция выявила 157 человек, которые уклонились от выезда из России, и 173 мигранта, работавших без законных оснований. Завели 105 уголовных дел. В отношении 158 иностранцев приняты решения о выдворении, еще 146 жителям других государств закрыли въезд в страну», — рассказали в ведомстве.

Оперативники также задержали мужчину, находившегося в международном розыске за мошенничество, и пресекли деятельность группы, сбывавшей наркотик. Об всех нарушениях закона жители могут сообщить в ближайший отдел полиции или по номеру 112.

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