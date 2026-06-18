Водитель Renault погиб в ДТП с грузовиком под Самарой 18 июня

Водителя легковушки доставили в больницу, где он умер Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Смертельное ДТП произошло утром 18 июня в Новокуйбышевске. По данным ГУ МВД России по Самарской области, около 06.45 на втором километре дороги Самара – Волгоград – Новокуйбышевск №1 столкнулись легковушка Renault Logan и грузовик BAW Fenix.

«Легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения в месте, где это запрещено», – уточнила пресс-служба регионального МВД.

В ДТП пострадал 58-летний водитель легковушки. Его доставили в больницу, но, к сожалению, травмы оказались слишком серьезными – мужчина умер. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах этой аварии.

А на трассе М-5 в Самарской области 18 июня в ДТП погибли два человека и пострадал ребенок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал