Водитель Renault погиб в ДТП с грузовиком под Самарой 18 июня

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.
Смертельное ДТП произошло утром 18 июня в Новокуйбышевске. По данным ГУ МВД России по Самарской области, около 06.45 на втором километре дороги Самара – Волгоград – Новокуйбышевск №1 столкнулись легковушка Renault Logan и грузовик BAW Fenix.
«Легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения в месте, где это запрещено», – уточнила пресс-служба регионального МВД.
В ДТП пострадал 58-летний водитель легковушки. Его доставили в больницу, но, к сожалению, травмы оказались слишком серьезными – мужчина умер. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах этой аварии.
А на трассе М-5 в Самарской области 18 июня в ДТП погибли два человека и пострадал ребенок.
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