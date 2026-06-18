Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 июня 2026 7:17

Мать девятерых детей в Самаре осудили за фиктивную регистрацию иностранцев

Многодетная мать из Самары фиктивно зарегистрировала более 20 иностранцев
Александра ТАЙБАТРОВА
Женщину приговорили к штрафу в размере 400 тысяч рублей

Женщину приговорили к штрафу в размере 400 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре вынесли приговор матери девятерых детей, которую признали виновной в миграционных преступлениях. Многодетная самарчанка фиктивно зарегистрировала по месту жительства четырех иностранцев, а еще 17 – поставила на миграционный учет.

«Приговором Куйбышевского районного суда Самары женщина признана виновной в совершении четырех преступлений», – уточнила объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Суд учел материальное положение самарчанки, а также тот факт, что она воспитывает девятерых малолетних детей. В итоге ее приговорили к штрафу в размере 400 тысяч рублей. Этот приговор еще не вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал