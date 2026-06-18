Мать девятерых детей в Самаре осудили за фиктивную регистрацию иностранцев

Женщину приговорили к штрафу в размере 400 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре вынесли приговор матери девятерых детей, которую признали виновной в миграционных преступлениях. Многодетная самарчанка фиктивно зарегистрировала по месту жительства четырех иностранцев, а еще 17 – поставила на миграционный учет.

«Приговором Куйбышевского районного суда Самары женщина признана виновной в совершении четырех преступлений», – уточнила объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Суд учел материальное положение самарчанки, а также тот факт, что она воспитывает девятерых малолетних детей. В итоге ее приговорили к штрафу в размере 400 тысяч рублей. Этот приговор еще не вступил в законную силу.

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