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НовостиПроисшествия18 июня 2026 7:25

В Самарской области 85-летний водитель врезался в дерево

Мужчина на автомобиле «ВАЗ-21074» врезался в дерево в поселке Новосемейкино в Самарской области
Елизавета ЖИРНОВА
Пожилого водителя госпитализировали Фото: ГУ МВД по Самарской области

Пожилого водителя госпитализировали Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области произошло ДТП 17 июня в поселке Новосемейкино. В среду около 12:50 в Красноярском районе 85-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21074» двигался по улице Школьной. Водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части на обочину и допустил наезд на дерево, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«После столкновения пожилого водителя госпитализировали в медицинское учреждение», — пояснили в ведомстве.

Мужчина ехал со стороны улицы Советской в направлении улицы Жигулевской. В пути он нарушил правила расположения транспортного средства на дороге и не справился с управлением.

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