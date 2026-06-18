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НовостиОбщество18 июня 2026 7:46

Почтовое отделение из сгоревшего дома на 22 Партсъезда в Самаре переедет

В Самаре поменяется адрес почтового отделения №58
Александра ТАЙБАТРОВА
С 19 июня обслуживание клиентов будет осуществляться на базе отделения на улице Победы, 5

С 19 июня обслуживание клиентов будет осуществляться на базе отделения на улице Победы, 5

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре почтовое отделение №58, которое располагалось в сгоревшем доме на улице 22 Партсъезда, 20, ждет переезд. Напомним, что вечером 14 июня в доме произошел взрыв и пожар. Погибли два человека, еще несколько пострадали. Накануне стало известно, что дом признали небезопасным для проживания: его будут расселять.

«С 19 июня обслуживание клиентов будет осуществляться на базе отделения на улице Победы, 5», – прокомментировала пресс-служба городской администрации.

Эта мера является временной. Где почтовое отделение связи будет размещаться постоянно, власти обещают сообщить позже.

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