В Самарской области участок трассы М-5 «Урал» стал региональной дорогой

Этот отрезок является продолжением Московского шоссе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 16 июня 2026 года участок автомобильной дороги М-5 «Урал» от 0 до 12 километра перешел в ведение Самарской области. Ранее эта трасса имела федеральное значение, но теперь она официально передана в собственность региона, сообщает ФКУ Поволжуправтодор.

«Этот отрезок является продолжением Московского шоссе и по своим характеристикам теперь полностью соответствует дорогам регионального значения», — отметили в ведомстве.

Общая протяженность переданного участка составляет 12 километров. Дорога относится к IВ категории и имеет четыре полосы для движения с разделительной полосой. В прошлом году здесь провели масштабные работы по приведению трассы к нормативному состоянию: сотрудники служб уложили слои износа, установили надземный пешеходный переход и смонтировали удобные лестницы для жителей.

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