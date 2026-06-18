Курортный комплекс «Сосновая Роща» восстановил канатную дорогу в Ялте

Делегация осмотрела восстановленную канатную дорогу / Фото: предоставлено пресс-службой курортного комплекса «Сосновая Роща»

В пгт Гаспра после реконструкции и технической модернизации состоялось открытие канатной дороги «Сосновая Роща» и благоустроенного парка «Можжевеловая роща». В мероприятии приняли участие Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, заместители председателя Совета министров Республики Крым Альберт Куршутов и Игорь Михайличенко, министр Республики Крым Константин Михайлов, Глава администрации города Ялта Янина Павленко, Председатель совета директоров АО «Полипласт» Александр Шамсутдинов, генеральный директор курортного комплекса «Сосновая Роща» Кирилл Пирогов.

В 2026 году курортный комплекс «Сосновая Роща» реализовал проект по восстановлению объектов, вернув им функциональность и создав комфортную среду для отдыха.

«Продолжается активная структурная работа по модернизации и совершенствованию туристической инфраструктуры Южного берега Крыма, но вместе с тем – и это важно – сохраняется уникальность этого региона. Хочу поблагодарить всех причастных к работе по обновлению канатной дороги и парка. Получилось очень достойно. Слова признательности также Александру Зинуровичу Шамсутдинову лично – за комплексный подход к реконструкции санатория. Органы власти республики заинтересованы в работе на территории Крыма системных инвесторов, которые приводят уникальные места и объекты в достойный вид, делают их комфортными для отдыха и проживания», - отметил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов

Менее чем за год специалисты провели полную техническую модернизацию, обновили оборудование и привели транспортную линию в соответствие с современными стандартами безопасности и эксплуатации. Кроме этого, проведены работы по благоустройству территории парка «Можжевеловая роща» площадью 1,7 га.

В ходе мероприятия делегация посетила строительную площадку бывшего санатория «Марат» ныне «Сосновая Роща 4*». Сейчас здесь идёт реконструкция курортного комплекса. На реализацию проекта заложено свыше 12 млрд рублей. Номерной фонд превысит 190 номеров.

«Любой проект обретает смысл, когда он служит людям в их повседневной жизни. Именно с этой целью велась вся работа. Надеемся, восстановленные объекты принесут реальную, ощутимую пользу каждому, кто приезжает сюда отдыхать или живёт здесь постоянно. После периода простоя канатная дорога нуждалась в ремонте. Теперь она снова связывает поселок с пляжем, а парк стал удобным местом для прогулок. Впереди масштабные строительные работы на территории бывшего санатория «Марат», которые уже стартовали. Приложим все усилия, чтобы отдых в Гаспре был комфортным», - подчеркнул Председатель совета директоров АО «Полипласт» Александр Шамсутдинов.

Восстановление транспортной линии и обновление парка вернуло к жизни знаковые места Гаспры. Реконструкция курортного комплекса на площадке бывшего санатория «Марат» станет следующим шагом в развитии туристической инфраструктуры Южного берега Крыма.

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