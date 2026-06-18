Четыре рейса Самара – Москва отменили 18 июня из-за ограничений в столице

Рейсы в столицу задерживают и отменяют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В московских аэропортах 18 июня ввели ограничения в целях безопасности. Это повлияло на работу самарского аэропорта Курумоч – рейсы в столицу задерживают и отменяют.

По данным онлайн-табло Курумоча, отменены четыре самолета, которые должны были вылететь в столицу 17 июня в 23.10, 18 июня в 10.00, 12.10 и 13.25. Также отменены четыре рейса из столицы, которые должны были приземлиться в Самаре 17 июня в 22.15, 18 июня в 09.15, 11.10, 12.20. Рейс Москва – Самара со временем приземления 10.35 задержан до 14.20.

По данным Росавиации, в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковских рейсы принимают и отправляют по согласованию. В Самаре началась регистрация на рейс до Москвы, который должен был вылететь в 11.05.

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