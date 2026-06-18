139 выпускников в Самарской области набрали 100 баллов на ЕГЭ

Фото: Ольга ЮШКОВА.
В Самарской области озвучили первые результаты ЕГЭ. Напомним, что экзамены стартовали с 1 июня, а результаты начали появляться с 13 июня.
«Выпускники Самарской области получили результаты единого государственного экзамена по химии, литературе, истории и русскому языку», – рассказал министр образования региона Виктор Акопьян.
139 выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ. А сразу пять выпускниц набрали наивысшие баллы за два экзамена.
Мария Маринина из школы №17 Сызрани, Елизавета Денисова из гимназии №39 и Александра Шашкина из лицея №76 Тольятти набрали по 100 баллов за экзамены по русскому языку и литературе. Валерия Кочетова из образовательного центра поселка Стройкерамика и Елизавета Смолева из школы №65 Самары показали 100-балльный результат на ЕГЭ по химии и русскому языку.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал