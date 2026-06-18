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НовостиОбщество18 июня 2026 9:12

В Самаре стартовал прием заявок на конкурс «Молодые стратеги России»

Жители Самары в возрасте от 12 до 35 лет представят планы развития своих муниципалитетов
Елизавета ЖИРНОВА
Итоги подведут 30 октября 2026 года

Итоги подведут 30 октября 2026 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

До 20 сентября жители Самары в возрасте от 12 до 35 лет могут подать заявку на участие в VII Всероссийском конкурсе «Молодые стратеги России». Очный этап мероприятия пройдет в Санкт-Петербурге в рамках Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России», сообщает администрация Самары.

«Участникам предстоит проанализировать ресурсы своих муниципалитетов и подготовить проекты развития, учитывая мнения людей. Для участия предложено более 30 номинаций, охватывающих самые разные сферы жизни города», — говорится в сообщении.

Конкурс ориентирован на школьников, студентов профильных вузов, молодых сотрудников и ученых. Профессиональное жюри оценит работы и определит победителей, которые получат дипломы и ценные призы. Главной наградой для финалистов станут путевки в «Артек».

Все участники очного этапа получат сертификаты, а наставники — удостоверения о повышении квалификации. Итоги подведут 30 октября 2026 года. Регистрация и подробная информация доступны на сайте россия-территория-развития.рф.

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