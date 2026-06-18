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НовостиПроисшествия18 июня 2026 9:25

Уголовное дело завели после нападения собак на рыбака в Самарской области

Следователи разбираются в обстоятельствах нападения собак на жителя Самарской области
Александра ТАЙБАТРОВА
Заведено уголовное дело по признакам преступления о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности

Заведено уголовное дело по признакам преступления о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области завели уголовное дело после нападения собак на мужчину в районе Алексеевских озер в Волжском районе. Об этом сообщает СК региона.

Ранее «КП-Самара» писала, что мужчина отправился на водоем порыбачить с сыном, но наткнулся на шлагбаум. Он хотел оплатить проезд к озеру, но людей на месте на было. На мужчину набросились три алабая, которые были на самовыгуле. Ему пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью.

«Заведено уголовное дело по признакам преступления о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности», – прокомментировала пресс-служба СК Самарской области.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства этого инцидента.

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