Шла в домашних тапочках в дождь и не могла вспомнить, где живет: супруги помогли 80-летней пенсионерке вернуться домой в Самарской области

Полицейские успокоили 80-летнюю женщину, предложили ей чай и ужин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области супруги встретили на улице в дождливую и холодную погоду пенсионерку, которая шла в легкой кофте и домашних тапочках. Пожилая женщина не могла вспомнить, где живет. Отзывчивые люди помогли ей вернуться домой. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Вечером в Отрадном супружеская пара предложила пенсионерке проехать на автомобиле по ближайшим улицам в надежде, что она вспомнит путь домой. Однако это не помогло, и тогда они обратились за помощью в полицию», – рассказали в пресс-службе.

Полицейские успокоили 80-летнюю женщину, предложили ей чай и ужин. Затем узнали ее фамилию и установили место жительства. Пенсионерку привезли домой и передали родственникам. На пороге квартиры полицейских встретил встревоженный муж женщины, который уже начал самостоятельно ее искать.

Как оказалось, его жена несколько часов назад отправилась в магазин за продуктами. По словам мужчины, пенсионерка потерялась в пространстве впервые. Супруг поблагодарил сотрудников полиции за помощь, а те вручили благодарственные письма супругам, которые решили помочь пенсионерке.

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