Приговор экс-президенту и кассиру самарского банка «Спутник» устоял в апелляции

Суд в Москве оставил приговор без изменений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

17 июня Московский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор экс-президенту банка «Спутник» из Самары Павлу Никитину и бывшему кассиру Наталье Седовой. В ноябре 2025 года их признали виновными в хищении средств банка. Никитина приговорили к четырем годам лишения свободы, а Седову – к трем годам тюремного заключения.

«Причиненный преступлением имущественный вред возмещен в полном объеме». – сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов, по заявлению которого и завели уголовное дело.

Суд в Москве оставил приговор без изменений. Он уже вступил в законную силу.

Лицензию у банка «Спутник» отозвали в 2021 году после того, как он утратил собственный капитал и был вовлечен в сомнительные финансовые операции. Вкладчики банка получили выплаты.

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