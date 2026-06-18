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НовостиОбщество18 июня 2026 10:20

Второй этап благоустройства парка Щорса стартовал в Самаре

В Самаре продолжают благоустраивать парк Щорса
Александра ТАЙБАТРОВА
В этом году в парке обновят входную группу и старое асфальтовое покрытие, а также возведут фонтан

В этом году в парке обновят входную группу и старое асфальтовое покрытие, а также возведут фонтан

Фото: администрация Самары.

В Самаре стартовал второй этап благоустройства парка Щорса. Об этом сообщили в мэрии. Как идут работы, проверил глава Железнодорожного района Вадим Тюнин.

«В этом году в парке обновят входную группу и старое асфальтовое покрытие, а также возведут фонтан», – прокомментировала пресс-служба городской администрации.

Сейчас подрядчик убирает старую плитку и асфальт, демонтирует кирпичную подпорную стенку. После демонтажа специалисты займутся фонтаном, входной группой и тротуарами.

Напомним, что парк Щорса начали восстанавливать в 2025 году, здесь появилась площадка для выгула собак, новые кустарники и деревья. В прошлом году территория стала победителем рейтингового голосования, благодаря этому стартовал второй этап работ. В перспективе здесь хотят установить детские и спортивные площадки, а также восстановить детскую железную дорогу.

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