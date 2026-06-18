Самарцам рассказали о способах возврата вещей, забытых в такси

Если в машине остался телефон, с которого был оформлен заказ, можно обратиться в поддержку с устройства родственника или друга. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Если пассажир забыл личные вещи в такси, прощаться с ними не нужно. Есть несколько способов вернуть «потеряшку». В первую очередь стоит попытаться связаться с водителем через приложение. В некоторых сервисах его номер телефона можно найти в истории заказов, но действовать нужно быстро, так как сохраняется он там недолго. Чаще всего этого достаточно, чтобы договориться об удобном способе возврата. Об этом сообщает «РИА Новости».

Если сделать это не удалось, нужно обратиться в службу поддержки такси, подробно описать забытую вещь и детали поездки. Если в машине остался телефон, с которого был оформлен заказ, можно обратиться в поддержку с устройства родственника или друга и сообщить номер телефона, использованный при заказе, дату, время и адрес поездки.

Главное – не откладывать обращение. Чем раньше сообщить о пропаже, тем выше вероятность вернуть вещь.

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