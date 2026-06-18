Женщины из Самары назвали самые отталкивающие недостатки мужчин

51% замечают недостатки уже в переписке, 21% – на первой встрече, 11% – после начала совместной жизни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

49% жительниц Самары считают главным мужским недостатком зависимости – алкоголь, азартные игры и подобное. 47% женщин отталкивают грубость и вспышки гнева, 39% – скупость и странное отношение к деньгам, 36% – лень и отсутствие целей. Таковы данные опроса Mamba.

«51% замечают недостатки уже в переписке, 21% – на первой встрече, 11% – после начала совместной жизни. При этом 53% не против неумения готовить, 37% – беспорядка, 23% – желания иногда побыть одному. Видеоигры (18%) и хобби на все выходные (19%) тоже не критичны», – рассказали аналитики.

Если о мужских недостатках говорят с подругами, то чаще всего речь заходит о деньгах – 47% жительниц Самары признались, что жалуются на скупость и привычку считать каждую копейку. По 25% – на безынициативность, чрезмерную связь с мамой и присутствие бывших в жизни мужчины.

52% женщин уверены: переделать мужчину невозможно – проще принять или расстаться. 39% допускают, что некоторые привычки можно скорректировать. В полноценное «перевоспитание» верят 8%.

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