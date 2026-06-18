Самарцев предупредили об опасной семге от предприятия-призрака

Производство пищевой продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор Самарской области предупредил о выявлении в обороте соленой семги, качество производства которой вызывает большие сомнения. Производитель рыбы ИП Николаев С.А. зарегистрирован в Смоленске, на Рославльском шоссе, 109а. Но специалисты выявили, что никакого производства по этому адресу нет.

«Производство пищевой продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, в связи с чем, она может быть опасной для здоровья граждан», – уточнила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Рыба от предприятия-призрака может оказаться и на прилавках в Самарской области. Самарцев призывают сообщать в Роспотребнадзор, если они обнаружат в продаже эту соленую рыбу.

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