Почти половина самарцев не боятся развития искусственного интеллекта

Наиболее уверенно себя чувствуют мужчины и горожане с высоким доходом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Около 47% опрошенных жителей Самары спокойно относятся к развитию технологий искусственного интеллекта. Еще 15% испытывают опасения по поводу внедрения нейросетей. Таковы результаты исследования SuperJob, проведенного в период с 18 мая по 4 июня 2026 года.

«Многие люди отмечают, что при грамотном использовании искусственный интеллект помогает упрощать повседневные задачи. Сторонники технологий уверены, что нейросети никогда не смогут полностью заменить человека, а их развитие — неизбежный процесс», — говорится в сообщении.

Наиболее уверенно себя чувствуют мужчины и горожане с высоким доходом: среди самарцев с зарплатой от 150 тысяч рублей доля тех, кто не видит угроз, достигает 60%. Меньше всего переживают представители профессий, активно использующих технологии в работе — пиарщики, разработчики и бухгалтеры.

Главные опасения жителей региона связаны с риском потери рабочих мест, возможным ростом мошенничества и утечками персональных данных. Также самарцы переживают, что нейросети могут допускать ошибки или привести к деградации.

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