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НовостиПроисшествия18 июня 2026 12:07

Жительницу Самарской области наказали за махинации с маткапиталом

В Самарской области вынесли приговор женщине, похитившей более 690 тысяч рублей из бюджета
Елизавета ЖИРНОВА
На основе фальшивых бумаг она незаконно получила материнский капитал

На основе фальшивых бумаг она незаконно получила материнский капитал

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области Чапаевский городской суд признал местную жительницу виновной в мошенничестве при получении выплат в крупном размере. В 2021 году женщина предоставила в государственные органы ложные документы о рождении ребенка. На основе фальшивых бумаг она незаконно получила материнский капитал, а позднее повторно оформила выплаты на второго ребенка, сообщает Самарский областной суд.

«При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе признание вины, раскаяние и наличие у женщины малолетнего ребенка», — прокомментировали в ведомстве.

Общая сумма ущерба, нанесенного отделению Социального фонда РФ по Самарской области, превысила 691 тысячу рублей. Суд приговорил женщину к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Решение еще не вступило в законную силу.

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