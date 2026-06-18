Жительницу Самарской области наказали за махинации с маткапиталом

На основе фальшивых бумаг она незаконно получила материнский капитал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области Чапаевский городской суд признал местную жительницу виновной в мошенничестве при получении выплат в крупном размере. В 2021 году женщина предоставила в государственные органы ложные документы о рождении ребенка. На основе фальшивых бумаг она незаконно получила материнский капитал, а позднее повторно оформила выплаты на второго ребенка, сообщает Самарский областной суд.

«При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе признание вины, раскаяние и наличие у женщины малолетнего ребенка», — прокомментировали в ведомстве.

Общая сумма ущерба, нанесенного отделению Социального фонда РФ по Самарской области, превысила 691 тысячу рублей. Суд приговорил женщину к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Решение еще не вступило в законную силу.

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