На форуме в Самаре малый бизнес и крупные компании обсудили сотрудничество

В рамках ярмарки два потенциальных крупных заказчика обозначили, какие товары и услуги им необходимы. Фото: минэкономразвития Самарской области

17 и 18 июня в выставочном центре «Экспо-Волга» в Самаре на площадке форума «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия» прошла ярмарка кооперации субъектов МСП и крупных промышленных предприятий. Такие мероприятия проводит минэкономразвития Самарской области вместе с центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и в соответствии с поручением губернатора Вячеслава Федорищева.

«Ярмарки кооперации помогают региональному бизнесу интегрироваться в цепочки поставок ведущих региональных и федеральных предприятий. А крупным игрокам рынка – найти надежных поставщиков из числа местных производителей», – отметил зампредседателя регионального правительства – министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.

В рамках ярмарки два потенциальных крупных заказчика обозначили, какие товары и услуги им необходимы.

Анонс всех предстоящих мероприятий для бизнеса в Самарской области можно найти на портале mybiz63.ru. Также там доступна информация о мерах поддержки, которые могут получить начинающие и действующие предприниматели.

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