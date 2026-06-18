В Самарской области мошенники вернут пенсионерке похищенные 300 тысяч рублей

В суд подали иск о взыскании с дроппера неосновательного обогащения и компенсации морального вреда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Исаклинском районе Самарской области пенсионерка поверила телефонным мошенникам и перевела больше 300 тысяч рублей на «безопасный» счет. По факту произошедшего завели уголовное дело, в ходе расследования установили владельца счета, куда поступили деньги. Им оказался 36-летний житель Санкт-Петербурга. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«В суд подали иск о взыскании с дроппера неосновательного обогащения и компенсации морального вреда. Общая сумма требований составила 345 тысяч рублей. Суд признал требования обоснованными и удовлетворил иск», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Исполнение судебного решения остается на контроле.

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